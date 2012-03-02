Владимир Путин рассказал о жене и членах семьи

Владимир Путин на встрече с главными редакторами крупных мировых СМИ рассказал немного и коротко о личной жизни. На вопрос о том, как отреагировала супруга — Людмила Путина — на его решение баллотироваться на пост президента России, Путин ответил, что она человек непубличный и не хочет этой публичности.

"Современные СМИ очень безжалостны. И не любой человек готов это все пропускать через себя. Вы же видите, что члены моей семьи не занимаются ни политикой, ни бизнесом, никуда не лезут. И я хотел бы, чтобы все их оставили в покое", - сказал кандадат в президенты Владимир Путин, передает Радио Свобода.

"Это связано с их личным благополучием, с безопасностью", - пояснил он. По словам премьера, его дочери оканчивают обучение в университете и приступают к научной работе.

Напомним, Владимир Путин накануне в Ново-Огареве ответил на вопросы почему именно он, а не Дмитрий Медведев баллотируется на пост президента, о коррупции, о внешней политике, об экономике.