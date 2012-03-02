Япония теперь называет россиян на Южных Курилах не оккупантами, а нелегалами

Кабинет министров Японии в пятницу изобрёл и утвердил новый термин для своей оценки присутствия РФ на спорных Курильских островах. Теперь они "заняты Россией в форме, которая не имеет юридических оснований".

Термин "незаконная оккупация", который правительство Японии ранее постоянно использовало в отношении южной части Курильских островов, в пятницу официально ушёл в небытие.

Вместо этого в утвержденном на заседании кабинета министров письменном ответе на запрос депутата от оппозиционной Либерально-демократической партии говорится, что острова "заняты Россией в форме, которая не имеет юридических оснований". По сути, это не меняет позицию Японии, однако формулировка теперь выбрана более мягкая.

Касаясь причин такого изменения, в правительстве страны, как сообщает сегодня газета "Санкэй", указали, что "вопрос о формулировке был решен с учетом того, что территориальную проблему нужно решать путем переговоров, а также с учетом всего комплекса отношений с партнером", передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что в четверг российский Путин в беседе с главными редакторами западных СМИ высказался за то, чтобы "добиться приемлемого компромисса" по территориальному вопросу в отношениях с Японией.