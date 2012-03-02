Удальцов: Лимонов и его адепты раскалывают оппозицию

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов обвинил лидера незарегистрированной партии "Другая Россия", писателя Эдуарда Лимонова в самолюбовании, а также в том, что его адепты раскалывают оппозицию.

Удальцов отверг критику в адрес организаторов акции "За честные выборы" за их согласие перенести акцию 5 марта с Лубянки на Пушкинскую площадь в своем Twitter.

"Лимонову не нужны никакие совместные действия, его интересует только собственное место в процессе. Самолюбование. Лимонов и его адепты уже 3 месяца целенаправленно раскалывают оппозицию. Вопрос – это глупость или предательство?" – спрашивает Удальцов.

"Чего ее раскалывать, Сергей, она расколота уже три месяца, Немцовым и тобой, Сергей", – отвечает Лимонов в своем блоге в ЖЖ.

"АН" писали, что накануне власти Москвы согласовали проведение акции сторонников "За честные выборы" 5 марта с 19:00 на Пушкинской площади со стороны одноименного кинотеатра, а коммунистам согласован митинг на другой стороне Тверской улицы.

Напомним, что изначально требованием оппозиции было согласование места акции 5 марта в центре города, а не на "периферийных" площадях вроде Болотной или проспекта Сахарова. В противном случае, как говорили организаторы, граждане стихийно выйдут на акцию в центре города.