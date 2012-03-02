Россия, согласно достигнутым ранее договоренностям о территориальных претензиях, ничего не должна Японии. Но, став президентом РФ, Владимир Путин готов искать приемлемый компромисс по Курильским островам.

Об этом заявил кандидат в президенты Путин на встрече с западными СМИ в Ново-Огарёво накануне вечером. Японский журналист спросил у Путина, будет ли у него на посту президента РФ возможность и желание принять смелый шаг вперед для прорыва по вопросу двух Курильских островов.

Путин ответил, что в этом вопросе необходимо добиться "хикиваки" (ничьей) в борьбе России и Японии за Курилы.

"Мы с Вами, как дзюдоисты, должны делать смелые шаги, но для того, чтобы выигрывать и не проигрывать. В этой ситуации, как ни странно, мы не должны добиваться какой-то победы. В этой ситуации мы должны добиться приемлемого компромисса. Это что-то вроде "хикиваки", - ответил Путин, передает пресс-служба правительства РФ.

Премьер напомнил, что Советский Союз после того, как вел длительные дискуссии с Японией, в 1956 году подписал Декларацию.

"В этой Декларации было написано, что два острова передаются Японии после того, (это внимательно прошу слушать) как будет подписан мирный договор - подчеркнул Путин. - То есть договор о мире означает, что других претензий территориального характера между Японией и Советским Союзом больше нет. Там не было написано - на каких условиях передаются острова и под чьим суверенитетом они будут находиться".

Премьер заявил, что после того как декларация была подписана, она была ратифицирована парламентом Японии и Верховным Советом Советского Союза. То есть, по сути, этот документ вступил в законную силу.

"Правительства подписали, парламенты ратифицировали, а потом Япония отказалась от выполнения этой Декларации. И уже господин Горбачев, будучи президентом Советского Союза, сказал после такой длительной паузы, объявил о том, что и Советский Союз тоже не будет исполнять эту Декларацию", - напомнил Путин.

Путин рассказал, что на встрече в Иркутске в 2001 году премьер-министр Японии, господин Мори, задал ему вопрос: готова ли сегодняшняя Россия вернуться к Декларации 1956 года, несмотря на то, что господин Горбачев в свое время от ее исполнения отказался?

"Я сказал: да, я должен с МИДом проконсультироваться, но в целом мы были бы готовы вернуться к Декларации 1956 года", - сообщил Путин.

После этого японский премьер заявил, что в Декларации 1956 года предусмотрено только два острова и договор о мире. А Япония хочет четыре острова, а потом договор о мире.

"Но это уже не Декларация 1956 года. И у нас все вернулось опять в начальную точку", - отметил Путин.

Японский журналист заявил, что для "хикиваки" двух островов недостаточно.

На это премьер ответил: "Вы не работаете в МИДе, а я пока не Президент. Поэтому давайте так. Когда я стану президентом, мы соберем наше Министерство иностранных дел, с одной стороны; посадим японское министерство, с другой стороны, и дадим им команду - "Хаджиме!".