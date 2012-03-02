Япония перестала считать Россию оккупантом

Правительство Японии на заседании в пятницу отменило термин "незаконная оккупация" в отношении четырех островов южных Курил, из-за которых Япония и Россия до сих пор не могут заключить мирный договор.

Термин заменен на более мягкий по отношению к России - "заняты без юридических оснований", передает газета "Санкэй".

Правительство пояснило, что решение о новой формулировке принято, исходя из понимания того, что проблема должна быть решена в ходе переговоров, партнером по которым выступает Россия и "принимая во внимание все стороны отношений с партнером (Россией)".

Япония претендует на четыре острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов - условие заключения мирного договора с Россией, так и неподписанного после окончания Второй Мировой войны.

Россия утверждает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

С приходом к власти правительства Ёсихико Ноды заметно стремление премьера и членов его кабинета избегать острых высказываний в адрес России по территориальной проблеме. Так, например, в этом году в так называемый "День северных территорий" 7 февраля риторика премьера и проведение связанных с этим днем обязательных мероприятий оказались выдержаны в гораздо более мягких тонах, чем год назад. Полиция Токио воспрепятствовала также проведению митингов ультраправых у стен российского посольства, вытеснив их подальше от глаз сотрудников дипмиссии.

Во время январской встречи в Токио министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Коитиро Гэмба заявили о необходимости, несмотря на все расхождения в позиции обеих стран по территориальному вопросу, продолжать дискуссию в спокойной обстановке, напоминает РИА Новости.