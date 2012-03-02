Путин, став президентом, найдёт, что продать Великобритании

Лондон - хороший город. Великобритания - хорошая страна. Но уровень экономических отношений с Россией очень плохой, заявил кандидат в президенты Владимир Путин накануне в Ново-Огарёво западным СМИ.

На встрече с премьером один из западных журналистов поинтересовался, поедет ли Путин на Олимпиаду в Великобританию в случае победы на выборах 4 марта.

"Кто-то из нас приедет наверняка, - либо я, либо господин Медведев. Нам, конечно, интересно будет посмотреть, как Лондон, Великобритания в целом, организует эти Олимпийские игры. Для нас это имеет прикладное значение, имея в виду, что в 2014 году мы должны проводить зимние Олимпийские игры в Сочи", - ответил Путин, передает пресс-служба правительства РФ.

Журналист пояснил, что собственно потому и спросил о поездке в Лондон, что звучат озабоченности в связи с тем, что он придерживаетесь негативной точки зрения относительно Великобритании.

"Вы именно из-за этого не готовы ехать в Лондон или это неправильно? У Вас хорошие отношения с Лондоном?", -спросил журналист.

Путин ответил, что "озабоченности" - полная чушь.

"С какой стати у меня должны быть плохие отношения с Лондоном? Мне Лондон нравится, хороший город, Великобритания - хорошая страна, - сказал премьер. - Уровень экономических отношений у нас очень плохой - 16 млрд. всего. Это вообще никуда не годится. Вот с Германией - 72, а с Великобританией - 16. Ну, что это такое? Почти ноль. Правда, сейчас мы начали переговоры о том, что..."

Путина перебили репликой: "Да вам просто нечего продавать".

Премьер невозмутимо продолжил, что ведутся переговоры о присоединении Великобритании к "Северному потоку" и проработка серьёзных совместных проектов.

"У нас есть некоторые другие проекты, серьезные очень. И я очень рассчитываю на то, что объем наших торгово-экономических связей, а за ними и другие составляющие нашего сотрудничества будут расширяться", - заявил Путин.

Напомним, ХХХ Олимпийские игры современности пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа этого года. Вслед за ними, с 29 августа по 9 сентября, британская столица примет Паралимпийские игры.

"АН" писали, что на вчерашней встрече с редакторами западных СМИ Путин заявил, что в России олигархия изжита.

Также во время встречи с СМИ накануне Путин подтвердил намерение предложить пост премьера Медведеву в случае своей победы и заявил, что не решил пока, пойдет ли на выборы 2018 в случае победы 4 марта.

Президент Медведев сегодня призвал россиян принять участие в выборах главы государства 4 марта, и проголосовать на выборах президента за кандидата, способного эффективно решать поставленные задачи.

Напомним, в пятницу в полуночь заканчивается дозволенное для агитации кандидатов в главы РФ время. В субботу - "день тишины".

Выборы президента России состоятся в воскресенье, 4 марта 2012 года.