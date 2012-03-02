Путин - Западу: олигархии в России больше нет

Ситуация с коррупцией в России улучшилась за последнее десятилетие, поскольку не появляются новые олигархи, которые незаконным путем получают государственное имущество, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

"У нас все-таки нет ситуации, при которой рождались бы все новые и новые олигархи. Мы же не раздаем государственную собственность миллиардной стоимости за бесценок, как это было в середине 90-х годов", - заявил Путин на встрече с главными редакторами иностранных СМИ накануне в Ново-Огарёво, передаёт Интерфакс.

Олигарх, по его словам, это не просто богатый человек.

"Я допускаю, что богатым человеком можно стать и законным способом. Олигарх - это тот, кто воспользовался своей близостью к власти, воспользовался несправедливыми системами оценки собственности, какими-то несправедливыми нерыночными инструментами и захапал огромную часть государственного и народного имущества, превратив в свою личную собственность", - добавил кандидат в президенты от "ЕР".

На его взгляд, "сращивание людей с властью - это и есть олигархия".

"Такого у нас сейчас нет, не происходит ничего подобного", - заявил Путин.

"АН" писали, что Путин заявил накануне редакторам западных СМИ, что баллотируется сейчас на пост президента от партии власти потому, что у него выше рейтинг, чем у Медведева.

Также во время встречи с СМИ накануне Путин подтвердил намерение предложить пост премьера Медведеву в случае своей победы и заявил, что не решил пока, пойдет ли на выборы 2018 в случае победы 4 марта. А Жириновский заявил, что пригласит возглавить правительство РФ Зюганова, если станет президентом.

Президент Медведев сегодня призвал россиян принять участие в выборах главы государства 4 марта, и проголосовать на выборах президента за кандидата, способного эффективно решать поставленные задачи.

Напомним, в пятницу в полуночь заканчивается дозволенное для агитации кандидатов в главы РФ время.

В субботу - "день тишины".

Выборы президента России состоятся в воскресенье, 4 марта 2012 года.

В бюллетене - 5 предендентов на пост главы государства: Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый кандидатом партией ЛДПР, Геннадий Андреевич Зюганов, выдвинутый кандидатом партией КПРФ, Сергей Михайлович Миронов, выдвинутый кандидатом партией "Справедливая Россия", Михаил Дмитриевич Прохоров, самовыдвиженец и Владимир Владимирович Путин, выдвинутый кандидатом партией "Единая Россия".