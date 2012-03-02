Путин делает попытку сменить Медведева потому, что выше рейтинг

Именно Владимир Путин баллотируется сейчас на пост президента, что за время пребывания у руля, Дмитрию Медведеву не удалось в России подрастить свой общественный рейтинг выше, чем у главы исполнительной власти РФ.

"Мы с Медведевым договаривались, что если результаты нашей совместной работы будут положительными и мы будем иметь такую возможность, что кто-то из нас может баллотироваться на должность президента, то мы это сделаем", - сказал Путин, встречаясь в четверг вечером с редакторами ведущих иностранных изданий в Ново-Огарёво, передает РИА Новости.

По его словам, окончательное решение было принято лишь в конце прошлого года перед съездом "Единой России", на котором Путин был выдвинут кандидатом.

"Было ясно в конце прошлого года, что общественный рейтинг вашего покорного слуги, выше, чем Медведева", - рассказал он журналистам.

"А мы, как представители одной политической силы, в этих условиях должны действовать солидарно, не проявлять личного интереса к какому-то конкретному служебному креслу или телефону, - добавил Путин. - Мы должны оценить, у кого больше шансов, кому граждане окажут большее доверие, у кого больше шансов победить и продолжить курс на развитие страны".

"АН" писали, что Путин подтвердил намерение предложить пост премьера Медведеву в случае своей победы. А Жириновский пригласит возглавить правительство РФ Зюганова, если станет президентом. Путин не решил пока пойдет ли на выборы 2018 в случае победы 4 марта.

Президент Медведев сегодня призвал россиян принять участие в выборах главы государства 4 марта, и проголосовать на выборах президента за кандидата, способного эффективно решать поставленные задачи.

Напомним, в пятницу в полночь заканчивается дозволенное для агитации кандидатов в главы РФ время.

В субботу - "день тишины".

Выборы президента России состоятся в воскресенье, 4 марта 2012 года.

В бюллетене - 5 предендентов на пост главы государства: Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый кандидатом партией ЛДПР, Геннадий Андреевич Зюганов, выдвинутый кандидатом партией КПРФ, Сергей Михайлович Миронов, выдвинутый кандидатом партией "Справедливая Россия", Михаил Дмитриевич Прохоров, самовыдвиженец и Владимир Владимирович Путин, выдвинутый кандидатом партией "Единая Россия".