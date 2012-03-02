Президент России Жириновский пригласит в премьеры Зюганова

В случае победы на президентских выборах 4 марта кандидат на пост лидера России от ЛДПР Владимир Жириновский готов предложить Геннадию Зюганову пост премьер-министра. Лидер КПРФ на это заявление пока не отреагировал.

Владимир Жириновский накануне также пообещал сделать Владимира Путина главой "Газпрома" и заменить всех губернаторов в течении трех лет, добавив, что каждый второй из них заслуживает тюрьмы, передаёт радио "Эхо Москвы".

Напомним, выборы президента РФ состоятся в воскресенье, 4 марта 2012 года.

В бюллетене - 5 предендентов на пост главы государства: Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый кандидатом партией ЛДПР, Геннадий Андреевич Зюганов, выдвинутый кандидатом партией КПРФ, Сергей Михайлович Миронов, выдвинутый кандидатом партией "Справедливая Россия", Михаил Дмитриевич Прохоров, самовыдвиженец и Владимир Владимирович Путин, выдвинутый кандидатом партией "Единая Россия".