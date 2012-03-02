Путин не думает об участии в президентской гонке-2018

О возможности выставления своей кандидатуры на очередной срок после шести лет в случае победы на выборах 4 марта, претендент на пост российского лидера от партии "ЕдРо" Владимир Путин пока не задумывается, заявил он в четверг.

"Я не знаю, хочу ли я двадцать с лишним лет сидеть. Я для себя пока не решил. Мы говорим о выборах президента Российской Федерации на предстоящие шесть лет", - заявил Путин на встрече с главными редакторами иностранных СМИ в подмосковном Ново-Огарёво, передаёт Интерфакс.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи, думает ли Путин о выдвижении на очередной срок после шести лет в случае победы на нынешних выборах, кандидат в президенты РФ сказал: "Не думаю".

Напомним, выборы президента РФ состоятся в воскресенье, 4 марта 2012 года.

В бюллетене - 5 предендентов на пост главы государства: Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый кандидатом партией ЛДПР, Геннадий Андреевич Зюганов, выдвинутый кандидатом партией КПРФ, Сергей Михайлович Миронов, выдвинутый кандидатом партией "Справедливая Россия", Михаил Дмитриевич Прохоров, самовыдвиженец и Владимир Владимирович Путин, выдвинутый кандидатом партией "Единая Россия".