Путин: инициативы президента Медведева реализует премьер Медведев

Пост председателя правительства кандидат в президенты Путин предложит, в случае своей победы 4 марта, Дмитрию Медведеву, где тот сможет продолжить преобразования, начатые им на посту главы государства, заявил ВВП в четверг.

Путин вновь подтвердил, что в случае победы предложит кресло премьера Дмитрию Медведеву накануне в беседе с редакторами ведущих западных газет в Ново-Огарёво, передает РИА Новости.

"Если народ проголосует за меня, как кандидата в президенты, то я считаю возможным предложить пост председателя правительства Медведеву", - сказал он, подчеркнув, что не видит в этом шаге признаков "политической олигархии", усмотренной редакторами западных изданий.

"Чего здесь необычного? Мы честно и ясно говорим стране, предлагаем, чтобы такой-то гражданин баллотировался на пост президента страны и заранее объявляем, что тогда председателем правительства будет предложен господин Медведев", - заявил он.

"Мы что кого-то обманули, наводим тень на плетень? Есть какая-то недоговоренность? Нет, мы вышли к избирателю с этим предложением открыто и честно, и даем возможность гражданам страны оценить, согласны они с этим предложением или нет", - добавил Путин.

"Какая олигархия здесь?" - подытожил премьер.

"Мое предложение ему и наша договоренность о таком распределении полномочий - это не только желание у власти сидеть, это еще и желание продолжить те преобразования, которые были начаты. То, что он инициировал на посту президента, в принципе, по большому счету, правительство и должно реализовывать в практической деятельности", - сказал Путин.

Напомним, выборы президента РФ состоятся в воскресенье, 4 марта 2012 года.

В бюллетене - 5 предендентов на пост главы государства: Владимир Вольфович Жириновский, выдвинутый кандидатом партией ЛДПР, Геннадий Андреевич Зюганов, выдвинутый кандидатом партией КПРФ, Сергей Михайлович Миронов, выдвинутый кандидатом партией "Справедливая Россия", Михаил Дмитриевич Прохоров, самовыдвиженец и Владимир Владимирович Путин, выдвинутый кандидатом партией "Единая Россия".