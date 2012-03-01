Кандидат в президенты РФ Сергей Миронов заявил, что в Санкт-Петербурге членов избиркома заставляют подписывать пустые бюллетени с тем, чтобы потом поставить «нужные» фамилии. Специально для «АН» на вопрос «Почему прокуратура не реагирует на заявление кандидата от «Справедливой России»?» отвечают…



Руслан Хасбулатов, завкафедрой мировой экономики Российской экономической академии имени Плеханова, членкор РАН, бывший председатель Верховного Совета России:

«Чурова сделали козлом отпущения»

- У меня предельно отрицательное отношение к власти! Страна с огромным интеллектуальным потенциалом и уникальными природными богатствами при ежегодном поступлении в казну 200 млрд. долларов должна жить лучше Франции и не хуже Германии. Настоящий же уровень российской жизни - это и есть характеристика экономической политики власти. Вместе с тем я абсолютно уверен, что Путин честно победит в первом туре с результатом 55-57%. Ему не нужны фальсификации, и я опять-таки уверен, что он не давал такой команды. Да и Чурова сделали козлом отпущения… Он представляется мне приличным человеком с твердой решимостью обеспечить честные выборы президента. Я давно и достаточно хорошо знаю избирательные технологии. Фальсификации происходят не в Центризбиркоме, а на низовом уровне. Как сказал Крылов, услужливый дурак опаснее врага. Вот эти дураки и подводят страну к опасному противостоянию. Для меня явился неожиданностью декабрьский всплеск негодования, и я присматриваюсь к нему как к новой интересной странице российской истории. Но на вещи надо смотреть реалистически: у нас доверчивые люди, и они готовы отдать все, что им принадлежит, - достаточно найти лишь правильный подход…

Оксана Дмитриева первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель петербургского отделения партии «Справедливая Россия»:

«Мы не разглашаем имена…»

- Да, я об этом написала в «Твиттере». Председателей избирательных комиссий Санкт-Петербурга заставляют подписывать пустые протоколы, касающиеся итогов выборов президента России. Им предлагают деньги, угрожают увольнением. Имена этих людей мы не разглашаем, потому что получаем информацию на условиях анонимности и не хотим создавать людям проблемы. Не все рискуют даже прийти к нам самостоятельно, присылают родственников, знакомых - вот какая обстановка в Питере перед выборами. Наши юристы сейчас думают, как привлечь к расследованию этих преступлений прокуратуру, не указывая имена людей, а только номера школ, где такое творится. Конечно, на эти участки 4-го марта мы поставим самых настойчивых наблюдателей.

Михаил Светин, народный артист России:

«Никаких вооруженных отрядов я не видел»

- Сейчас что-то заявляют буквально все: и одни, и другие, и третьи…И очень трудно в чем-то разобраться, а говорить могут все, причем, часами. Тут и оппозиция обвиняет, и ее обвиняют... По-моему, сами выборы все и покажут. Придем на участки, проголосуем, а 5-6 марта все станет ясно. Зачем заранее делать какие-то выводы? Мне кажется, что обстановка у нас в Питере вполне нормальная: люди ходят, рынок работает, и никаких вооруженных отрядов я, слава богу, не видел. Вчера вот спектакль отыграл…