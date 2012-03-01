Следующие выборы в Думу могут пройти раньше, чем через 5 лет - Кудрин

Следующие выборы в Государственную Думу могут состояться раньше, чем через пять лет, заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его мнению, в следующих выборах примут участие не менее 15-20 партий.

Об этом Кудрин написал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, после выборов начнется консолидация партий, "которая займет время до очередных выборов". В России на следующих выборах усилится позиция левых сил, считает Кудрин. Это, по мнению экс-министра, приведет к нарастанию проблем в экономике. По словам Кудрина, это произойдет в условиях большей демократизации. "Демократизация неизбежна. И придется пройти через усиление популизма левых", - пишет бывший министр финансов РФ.