Лавров обсудит с главами МИД стран Персидского залива ситуацию в Сирии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со своими коллегами из внешнеполитических ведомств стран Персидского залива. Встреча, инициированная Лавровым, состоится 7 марта.

На повестке дня встречи глав МИД России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - ситуация, сложившаяся в Сирии. Мероприятие пройдет 7 марта, передает РИА Новости. С предложением провести подобную встречу Лавров выступил в середине февраля.