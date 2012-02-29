Послы стран Евросоюза в Минске собрались, чтобы разъехаться (ВИДЕО)

В Минске в посольстве Франции в Минске в среду прошла встреча послов стран Европейского союза в Беларуси. Главы европейских дипмиссий собрались на консультацию, перед тем как покинуть страну для "домашних" консультаций.

Решено, что послы всех стран Евросоюза выедут из страны пребывания до конца последнего дня зимы.

Посол Польши Лешек Шерепка уже выехал из Беларуси, сообщает агентство БелаПАН. Глава представительства ЕС в Беларуси Майра Мора выедет ночью, ее обязанности на время отсутствия или до особого распоряжения будет исполнять Рудольф Ришар.

Ранее, в среду днём в МИД Литвы был вызван белорусский посол Владимир Дражин, ему сообщили, что Вильнюс отзовет своего посла из Минска вместе с другими странами ЕС, сообщило внешнеполитичестое ведомство этой балтийской республики.

"АН" писали, что с минувшего вечера конфликт МИДа Беларуси с ЕС разгорается, а президент Лукашенко хранит молчание.

Напомним, с Варшавой отношения Минска обострились в связи с конфликтом в Ивенце в начале февраля. Скандал с ЕС разгорелся накануне из-за того, что Совет Евросоюза по жалобе Польши принял решение о расширении "черного списка" белорусов, который теперь состоит из более чем 220 фамилий.

Во вторник днем МИД РБ отозвал своих послов из консульств в Варшаве и Брюсселе, предложив главе представительства Евросоюза в РБ Майре Мору и послу Польши Лешеку Шерепке съездить восвояси и доложить руководству, что Беларусь не испугалась новых санкций Запада.

Вечером в Евросоюзе было проведено срочное совещание, созванное Кэтрин Эштон, на котором было принято решение вызвать из Беларуси послов стран ЕС в ответ на действия белорусских властей.

В среду на вопрос "АН" "Правильно ли поступил Александр Лукашенко, выгнав послов тех стран Европы, которые унижают Белоруссию и вытирают об нее ноги?" ответили Константин Затулин, Ярослав Романчук и Марк Захаров.