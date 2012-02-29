МИД Грузии подтвердило отмену виз для россиян (ВИДЕО)

Заместитель главы МИД Грузии Нино Каландадзе подтвердила информацию о подписании президентом Михаилом Саакашвили акта об отмене визового режима для граждан РФ.

По ее словам, подписанный президентом акт обнародован в "Законодательном вестнике" Минюста Грузии, передает телекомпания "Рустави 2". Нино Каландадзе пояснила, что для реализации инициативы было два пути - принимать решение через парламент или актом президента. Оба варианта предусмотрены конституцией страны.

Замминистра отметила, что избран второй вариант, так как он гораздо короче во времени.

"АН" сообщали: Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об отмене визового режима для граждан России.

Напомним визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году по решению правительства РФ, затем Грузия ввела визовый режим для граждан России.



