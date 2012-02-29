ВЦИОМ: за президентской гонкой следят, в основном, сторонники Прохорова

Избирательная кампания волнует большую часть россиян, в основном тех, кто намерен голосовать за Михаила Прохорова, таков итог опроса ВЦИОМ "Избирательная кампания: как следит за ней общество?", обнародованный в среду.

Информацию о президентской гонке граждане получают в основном из телеэфира.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, следят ли россияне за ходом избирательной кампании и по каким источникам.

За ходом избирательной кампании по выборам президента РФ следят более половины россиян (55%).

Наибольший интерес к этой теме проявляют сторонники Михаила Прохорова 82% от "следящих", соответственно, 41% от общего числа.

В возрастных категориях преобдладают пожилые респонденты - 60%. Территориально - москвичи и петербуржцы (63%).

Индифферентно к избирательной кампании относятся 44% опрошенных - в основном это абсентеисты (84%), те, кто не определились с выбором (55%), а также молодежь (57%) и жители крупных городов (49%), сообщает в среду ВЦИОМ на своем официальном сайте.

Главным источником информации о кампании по выборам президента являются аналитические и информационные телепрограммы (66%), а также теледебаты (62%). Более трети указывают рекламу в различных СМИ (36%).

Менее важными источниками информации являются информационные и аналитические материалы в прессе (18%), Интернете (12%), радиопрограммы (13%). Реже всего избиратели получают информацию из агитационных листовок (9%), на встречах с кандидатами (8%), а также из наружной рекламы (6%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 11-12 февраля 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, абсентеизм (от лат. absens (absentis) — отсутствующий, англ. Absenteeism) — уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах.

Выборы президента России пройдут 4 марта.