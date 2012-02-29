В России введут уполномоченных по межнациональным отношениям

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак поддержал идею формирования в России институтов уполномоченных по межнациональным отношениям.

На вопрос корреспондента "НацАкцента", по какому принципу и до какого уровня будет формироваться институт уполномоченных по межнациональным отношениям, Козак ответил, что говорить о структуре пока рано, но идея, предложенная Минрегионом ему "очень симпатична".

Козак добавил, что основные принципы формирования и целесообразность института уполномоченных будут обсуждаться на межведомственной рабочей группе в начале марта.

Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак заявлял, что создавать отдельное ведомство, которое будет отвечать за межнациональные отношения нецелесообразно.

"Никаких дополнительных специальных структур, часто звучат предложения о создании некоего органа исполнительной власти, который должен заниматься этим, нет необходимости", - цитирует вице-премьера агентство. По мнению Козака, выполнять все необходимые задачи в этой сфере может межведомственная рабочая группа.