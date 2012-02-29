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«Лукашенко реагирует эмоционально»

29 февраля 2012, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

«Лукашенко реагирует эмоционально»
Фото с foto.delfi.ua

В ответ на высылку из Белоруссии польского посла и главы представительства Евросоюза в этой республике, страны, входящие в ЕС, приняли решение отозвать своих послов из представительств в Минске. Специально для «АН» на вопрос «Правильно ли поступил Александр Лукашенко, выгнав послов тех стран Европы, которые унижают Белоруссию и вытирают об нее ноги?» отвечают…

Константин Затулин, директор Института стран СНГ:

    «Сезонное ухудшение отношений»

- Нет худа без добра! Лукашенко, как всегда, несколько эмоционально, чем стоило бы, реагирует на действия Евросоюза, тем более что они были предсказуемы. Но сезонное ухудшение отношений Лукашенко с ЕС, как правило, ведет к тому, что это становятся поводом для улучшения отношений между Белоруссией и Россией. Нам в этой ситуации не стоит паниковать. У нас есть своя позиция, основанная на том, что Белоруссия является нашим союзником и участником наших интеграционных инициатив. Но и нас беспокоят отношения с Евросоюзом, и у нас есть свои поводы для несогласия в каких-то вопросах со странами ЕС и США, – об этом в своей недавней статье, кстати, говорил и Путин. Так что и у нас своих проблем предостаточно.

Ярослав Романчук, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса,  экс-кандидат в президенты Белоруссии:

      «Не вижу в Евросоюзе той силы»
- Не первый раз Александр Лукашенко идет на подобное обострение. Он, безусловно, полагается на дипломатическую и ресурсную поддержку Москвы, тем более что в рамках ЕС было заявление России о недопущении введения санкций. Поэтому конфликт Белоруссии и ЕС плавно и уверенно перерастает в конфликт ЕС и России. Лукашенко так ведет себя, видимо, еще и потому, что окончательно поставил крест на возможности получения кредита МВФ, и теперь ему остается рассчитывать только на помощь России. Но самое интересное, что когда резко повысился градус в политических отношениях, доля стран ЕС в экспорте увеличилась до 39%, существенно превысив долю России – она составляет 34%. Так что собака лает, караван идет. А вообще я не вижу в Евросоюзе той силы, которая реально наступила бы на больные мозоли белорусской системы.

Марк Захаров, режиссер, народный артист России:

           «Своих проблем хватает»

- Честно говоря, сейчас нам как-то не до Лукашенко. Знаете, тут и своих проблем хватает…

 

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//Авторы АН

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