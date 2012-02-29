Конфликт Беларуси с ЕС разгорается, Батька Лукашенко хранит молчание

Нервная реакция Евросоюза на предложение Беларуси послам штаб-квартиры ЕС и Польши посоветоваться с руководством в их столицах свидетельствует о выборе Брюсселем пути эскалации напряжения, заявил в среду МИД Белоруссии.

До сих пор не последовало официальной реакции Александра Лукашенко, в ожидании которой находятся многие. От имени Беларуси говорит министерство иностранных дел РБ.

"Это путь в тупик. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает. На односторонних условиях, условиях силового нажима нормализация отношений невозможна", - говорится в В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает. На односторонних условиях, условиях силового нажима нормализация отношений невозможна", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства официального Минска на его сайте "в связи с заявлением Высокого представителя ЕС по внешней политике К.Эштон от 28 февраля 2011 г".

МИД РБ еще не потерял надежды на мирное урегулирование конфликта, однако "конструктивный результат даст только достойный и взаимоуважительный диалог на взаимоприемлемой основе. Надеемся, наши партнеры это поймут", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером в Евросоюзе было проведено срочное совещание, созванное Кэтрин Эштон, на котором было принято решение отозвать из Беларуси послов стран ЕС в ответ на действия белорусских властей.

Кроме этого, как отметила Эштон, в марте Совет ЕС на специальном заседании рассмотрит список белорусских предприятий и крупных бизнесменов, которых также могут коснуться санкции.

Ранее во вторник белорусский МИД отозвал своих послов из консульств в Варшаве и Брюсселе, предложив главе представительства Евросоюза в РБ Майре Мору и послу Польши Лешеку Шерепке съездить домой и доложить руководству, что Беларусь не испугается новых санкций Запада.

С Польшей отношения обострились в связи с конфликтом в Ивенце 9-10 февраля. В МИД Польши был вызван посол Белоруссии Виктор Гайсенок. Зам главы МИД Польши Анджей Кремер в ходе встречи обвинил власти Белоруссии в репрессиях. Беларусь тут же отозвала своего посла.

Скандал с ЕС разгорелся из-за того, что Совет Евросоюза принял принципиальное решение о расширении визовых санкций против ряда белорусских бизнесменов, чиновников и госслужащих, которых в ЕС считают причастными к давлению на представителей демократических сил, оппозиции и независимых правозащитников.

Несмотря на отзыв послов, в ЕС уже заявили: позиция в отношении официального Минска меняться не будет. Напомним, страны ЕС в понедельник достигли договоренности о расширении "черного списка" чиновников Белоруссии, в отношении которых действуют "ограничительные меры". В среду на сайте Совета ЕС появился дополнительный список, который был принят 27 февраля на заседании Совета.

Он почти полностью состоит из судей минских судов, которые выносили обвинительные приговоры активистам демократических сил, а вот возглавляют список Александр Барсуков (начальник столичной милиции) и Владимир Путило (председатель Минского городского суда), передает портал белорусский портал "Бизнес- лидер".

Таким образом, "черный список" Совета ЕС теперь состоит из более, чем 220 фамилий.

Аналитики компании AdmiralMarkets (входит в рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V) напоминают, что список невъездных в Европу чиновников возглавляет Александр Лукашенко и его семья. Кроме этого, санкции ЕС предполагают, что активы всех входящих в него людей, при условии, что таковые есть в европейских банках, немедленно подлежат замораживанию.

Между тем, Европейский Союз отреагировал мгновенно. В знак солидарности с коллегами, первыми из Беларуси отозвали своего посла немцы. Своего посла из Минска отозвала также Франция, о чем заявил глава внешнеполитического ведомства этой страны Бернар Валеро. Польский премьер Дональд Туск высказал свое удивление действиями властей РБ, но подчеркнул, что даже они не изменят позиции ЕС в отношении РБ. Глава МИД Швеции Карл Бильдт отметил, что действия белорусских властей можно расценивать как отчаяние.

А Батька Лукашенко никаких заявлений не делает в среду. Судя по сообщениям его пресс-службы, он занят поздравлениями творческих коллективов РБ.