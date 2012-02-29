Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об отмене визового режима для граждан России. С инициативой «отмены в одностороннем порядке визового режима для россиян» Саакашвили выступил во вторник, 28 февраля.

Президент Грузии объяснил миролюбивый жест стремлением привлечь больше российских туристов и бизнесменов и продемонстрировать международному сообществу готовность маленького государства наладить отношения с гигантским соседом на севере.



Напомним визовый режим между Грузией и РФ был введен в 2000 году по решению правительства РФ, затем Грузия ввела визовый режим для граждан России. С 2004 года Грузия в одностороннем порядке упростила визовый режим для граждан РФ, которые с тех пор получают визы сроком от 1 до 3 месяцев непосредственно по прибытии в страну.