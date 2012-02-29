Митт Ромни выигрывает республиканские праймериз в штатах Мичиган и Аризона
29 февраля 2012, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
В США бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни стал победителем на республиканских праймериз в Аризоне и Мичигане. Праймериз в Аризоне и Мичигане прошли во вторник, 28 февраля.
По предварительным данным, в Мичигане после подсчета 70% голосов Ромни имеет поддержку 42% проголосовавших, передает CNN. В Аризоне у Ромни 49% голосов после подсчета 42% бюллетеней. Главным соперником Ромни в обоих штатах был экс-сенатор от Пенсильвании Рик Санторум.
Ромни укрепил свои позиции фаворита гонки за выдвижение на президентских выборах от Республиканской партии.
По данным последних опросов, в масштабах всех Соединенных Штатов, Митт Ромни опережает своих соперников-республиканцев, но отстает по популярности от Барака Обамы.
Предпочтение Ромни отдают 43% опрошенных, Обаме – 53%. Следующий этап республиканских праймериз состоится 6 марта.