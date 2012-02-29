Алла Пугачева попросила Жириновского уйти со сцены ( ВИДЕО)

Теледебаты с участием кандидатов в президенты РФ Владимира Жириновского и Михаила Прохорова прошли накануне на телеканале "Россия". Поддержать Прохорова пришли его родная сестра Ирина Прохорова; примадонна российской эстрады, одна из самых влиятельных женщин в нашей стране Алла Пугачева и актер и продюсер Леонид Ярмольник.

Репертуар Владимира Вольфовича не изменился. Перебивал всех выступающих, кричал, не подбирал выражений, не церемонился. Единственная, чей вопрос он выслушал не перебивая - Ирина Дмитриевна Прохорова.

"АН" сообщали, что в ходе программы Владимира Соловьева "Поединок" Жириновский наорал на Пугачеву, которая выступала в качестве доверенного лица Прохорова, и пообещал в случае своей победы на выборах вытирать об нее ноги. Жириновский назвал певицу, да и всех артистов проститутками.

Алла Борисовна поинтересовалась, изменит ли политик свой стиль поведения, если станет президентом России. Владимир Вольфович ответил: "Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешения создавать партию, как Михаилу, никто не давал, я ее сам создал. Я сам первый пошел кандидатом в президенты еще советской России". Напомним, Жириновский претендует на пост главы государства не впервые."Значит, это природное?"- продолжила певица. "Молчите!" — кричал Жириновский.

"Не хамите мне, не хами мне", — сказала Алла.

Михаил Прохоров извинился перед Аллой Пугачевой и присутствующими на теледебатах за слова Жириновского: "Это недостойно не только кандидата в президенты, это недостойно мужчины, мужика. Владимир Вольфович, мне за вас стыдно".

"Вам за себя должно быть стыдно в Куршевеле. А извинения просить мы ни у кого не будем", — сказал Жириновский.

Алла Борисовна за словом в карман не полезла. Она посоветовала уйти Жириновскому. Уйти с политической сцены.