Евросоюз отреагировал на решение Белоруссии: послы стран ЕС покинули Минск

Страны-члены Евросоюза достигли договоренности об отзыве своих послов из Белоруссии, как ответ на отзыв Минском постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше.

По окончании специального заседания в Брюсселе накануне еврокомиссар по вопросам внешней политики Европейского союза Кэтрин Эштон заявила, что в знак солидарности и единства решено, что все послы стран-членов ЕС в Минске будут отозваны для консультаций.

По словам главы дипломатии ЕС, она отозвала в Брюссель главу представительства ЕС Майру Мору в Минске.

Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных во вторник, 28 февраля, сообщил , что Белоруссия отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.

По словам председателя Европарламента Мартина Шульца, решение Белоруссии об отзыве посла в Польше и главы представительства при Евросоюзе является «враждебным актом».

