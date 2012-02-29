Евросоюз отреагировал на решение Белоруссии: послы стран ЕС покинули Минск
29 февраля 2012, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Страны-члены Евросоюза достигли договоренности об отзыве своих послов из Белоруссии, как ответ на отзыв Минском постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше.
По окончании специального заседания в Брюсселе накануне еврокомиссар по вопросам внешней политики Европейского союза Кэтрин Эштон заявила, что в знак солидарности и единства решено, что все послы стран-членов ЕС в Минске будут отозваны для консультаций.
По словам главы дипломатии ЕС, она отозвала в Брюссель главу представительства ЕС Майру Мору в Минске.
Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных во вторник, 28 февраля, сообщил , что Белоруссия отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.
По словам председателя Европарламента Мартина Шульца, решение Белоруссии об отзыве посла в Польше и главы представительства при Евросоюзе является «враждебным актом».