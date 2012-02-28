Рогозин: мы добьёмся, чтобы Евросоюз заговорил по-русски

Выходцы из России за рубежом "прямо или косвенно" должны работать на РФ для того, чтобы русская диаспора была такой же влиятельной по всему миру, как еврейская или итальянская, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Россия, по словам вице-премьера, будет добиваться от Евросоюза придания официального статуса русскому языку.

"Русский язык должен быть признан государственным, региональным или официальным везде, где русские люди проживают в массовом количестве", - написал он в статье "Внешняя политика России: лидером быть выгодно", которая будет опубликована в "Российской газете" в среду, передает РИА Новости.

"Мы будем добиваться придания русскому языку официального статуса в Евросоюзе, где живет несколько миллионов русскоязычных", - отметил Рогозин.

По мнению вице-премьера, необходимо стремиться к тому, чтобы русская диаспора за рубежом стала влиятельной.

"Если мы хотим, чтобы соотечественники прямо или косвенно работали на Россию, улучшали деловую репутацию нашей страны и помогали нам решать экономические проблемы, проявляя солидарность с Россией в драматические моменты ее истории, надо стремиться к тому, чтобы русская диаспора была такой же влиятельной по всему миру, как еврейская, армянская, греческая или итальянская", - подчеркнул он.

Вице-пермьер считает, что результаты прошедшего 18 февраля референдума в Латвии, на котором 74,8% высказалось против предоставления русскому языку статуса второго государственного, свидетельствует о том, что Россия в настоящее время оказывает недостаточную поддержку соотечественникам.

"АН" писали, что вице-премьеру Дмитрию Рогозину поручено курировать весь оборонно-промышленный комплекс, гособоронзаказ, ракетно-космическую и атомную сферу - отрасли, от которых зависит безопасность России.

Недавно Рогозин объявил, что необходимо срочно создавать "Добровольческое движение в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса Общероссийского народного фронта".