Евросоюз отзывает послов своих стран из Белоруссии

Страны Евросоюза во вторник вечером договорились отозвать всех своих послов из Белоруссии, поскольку решение Минска отослать посла Польши и главу представительства Евросоюза является "враждебным актом", как заявил председатель Европарламента Мартин Шульц.

"Это диспропорциональный, бесполезный и контрпродуктивный шаг. Он вредит дальнейшему развитию отношений между Белоруссией и Европейским союзом. Я рассматриваю это в качестве враждебного акта", - говорится в заявлении Шульца, поступившем в РИА Новости.

Глава Европарламента считает, что вместо движения по пути самоизоляции белорусским властям следует избрать путь демократических преобразований, в качестве первого шага освободив и реабилитировав всех политических заключенных.

АН" писали, что во вторник МИД Белоруссии вызвал посла Евросоюза Майра Мора и посла Польши Лешека Шерепка в ответ на расширение санкций Евросоюза и заявлениями главы МИД Польши и предложил "выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций".

Напомним, страны ЕС в понедельник достигли договоренности о расширении "черного списка" чиновников Белоруссии, в отношении которых действуют "ограничительные меры". Среди новых членов черного списка ЕС - двое старших чинов полиции и 12 судей, которые были причастны к подавлению оппозиции и вынесению политически мотивированных приговоров. До них в списке уже было более 200 фамилий белорусских чиновников и других лиц, близких к режиму Лукашенко.

Речь идет о служащих полиции и судов, которые считаются ответственными за аресты и осуждение противников режима. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны сообщества.

Ранее, 9 февраля разгорелся конфликт между Польшей и Белоруссией из-за событий в белорусском городе Ивенец. Сотрудники силовых структур заняли здание польской общины, так называемый Польский дом. А сутками ранее в Польском доме приставы-исполнители провели опись имущества. Польский дом принадлежит Союзу поляков Белоруссии.

В связи с конфликтом в Ивенце в МИД Польши был вызван посол Белоруссии Виктор Гайсенок. Зам главы МИД Польши Анджей Кремер в ходе встречи обвинил власти Белоруссии в репрессиях.

В тот же день посол Польши в Белоруссии Генрык Литвин был отозван в Варшаву.