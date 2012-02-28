Саакашвили хочет наладить отношения с Россией

Тбилиси может отменить визовый режим с РФ в одностороннем порядке, заявил сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая с ежегодным докладом перед парламентом страны.



"Пусть знают все бизнесмены и граждане России, что они могут свободно передвигаться в Грузии и вкладывать деньги", - отметил он.

Президент Грузии заявил, что заинтересован в налаживании отношений с Россией.

«Мы знаем, что сделать это непросто, но Россия была и всегда будет соседом Грузии, а это обязывает установить с ней мир, с той Россией, которая признает все международные нормы", - сказал Саакашвили.

По его словам, подписание Грузией соглашения по вступлению России в ВТО - "это был конкретный пример того, что сотрудничество возможно".



