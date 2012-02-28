В Москве во вторник на станции метро "Войковская" задержаны две женщины, которые скупали открепительные удостоверения для голосования на президентских выборах, рассказала активистка движения "Солидарность" Анастасия Рыбаченко.

Разоблачение скупщиц организовали активисты движения. Рыбаченко рассказала, что объявление о покупке открепительных активисты "Солидарности" нашли в интернете. Позвонив по указанному в нем телефону, они договорились о встрече на "Войковской". На встречу приехали Рыбаченко и еще двое активистов, которые привезли с собой открепительные. За них покупатели должны были заплатить по 400 рублей, однако выплачивать вознаграждение сразу отказались, пообещав сделать это позднее.

Активисты "Солидарности" согласились на эти условия и после передачи женщинам открепительных вызвали полицию. Одна из женщин была задержана на "Войковской", вторая попыталась уехать, однако также была задержана - на станции метро "Нагатинская". По словам Рыбаченко, продажа открепительных осуществлялась в присутствии журналистов и записывалась скрытой камерой.

На сайте ГУ МВД России по Москве приводятся другие данные о произошедшем на "Войковской". Согласно этим данным, в метро пресечена попытка провокации: "задержаны 5 человек, в том числе трое представителей молодежного крыла "Солидарности", которые пытались продать открепительные удостоверения".

Комментируя это сообщение, Рыбаченко заявила, что оно не соответствует действительности, и никто из членов движения не задержан, передает ""Лента.ру". По ее словам, все активисты дают показания как свидетели.

"21:40 @ribafishka мы во втором отделе полиции УВД, здесь допрашивают задержанную Колпакову, мы выступаем как свидетели, нам помогать приехала Виолетта Волкова. Вторую "скупщицу" Валентину Шумакову полицейские задержали на станции метро Нагатинская и обещают вскором времени привезти и тоже допросить", передает сайт "Солидарности" последнее сообщение Рыбальченко.

Напоминаем, открепительное удостоверение дает гражданину России право голосовать на любом избирательном участке, а не на том, к которому он приписан по месту жительства. Такое удостоверение выдается лишь по нотариально заверенной доверенности и имеет несколько степеней защиты.

Президентские выборы в России состоятся 4 марта.

ВИДЕО:

Активисты "Солидарности" и корреспонденты "Новой газеты" помешали продаже открепительных удостоверений.