Белорусский МИД вызвал послов Евросоюза и Польши

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Евросоюза Майра Мора и посла Польши Лешека Шерепка. Встреча обусловлена очередными санкциями и заявлениями главы МИД Польши.

"Не исключено, что западным дипломатам будет предложено выехать в свои столицы для консультаций», - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Ранее глава внешнеполитического ведомства Польши раскритиковал позицию Словении, которая накануне заблокировала принятие санкций против представителей белорусского бизнеса.