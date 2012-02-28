Правительство завернуло закон о правах коренных народов на недра

Законопроект о защите прав коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, подготовленный в Комитете по делам национальностей Госдумы, не прошел согласование в правительстве и администрации президента России.

Глава комитета Гаджимет Сафралиев рассказал, что созданная комитетом рабочая группа в течение месяца доработает документ с учетом замечаний, полученных из органов исполнительной власти. Ранее на пресс-конференции в Москве Сафаралиев рассказал, что основным содержанием закона является урегулирование вопроса об отчислениях КМНС процентов от прибыли за добываемые на территории их проживания природные ресурсы.

Как писал "НацАкцент", в феврале председатель Общества вепсской культуры в Карелии Зинаида Строгальщикова направила главе правительства Владимиру Путину письмо, в котором попросила увеличить субсидии из федерального бюджета, выделяемые на поддержку коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Строгальщикова отметила, что "значительная часть бюджета России формируется за счет добычи полезных ископаемых на территории традиционного проживания данных народов".

Недавно разгорелся скандал в селе Ивановское Селемджинского района Амурской области, где эвенки решили бойкотировать президентские выборы 4 марта после обнародования результатов аукциона, проведенного Управлением по недропользованию по Амурской области. Ведомство предоставило права пользования недрами, расположенными на территории села, ЗАО "Хэргу". Русло ручья Ивановский, где компания планирует заниматься добычей золота проходит как раз через село Ивановское.