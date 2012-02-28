Чуров вспомнил о том, что российская государственность началась с выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров встретился с членами военно-патриотических клубов. Во встрече также приняли участие воины Кремлевского полка. Лейтмотивом стала историческая тема.

По словам Чурова, 2012 год был объявлен Дмитрием Медведевым годом Российской истории и с ним связано немало памятных дат. Глава ЦИК напомнил, что в текущем году отмечается 1150 лет российской государственности, "которая началась с выборов". На тех выборах победу одержал князь Рюрик, отметил Чуров. Кроме того, на 2012 год приходится 400-летие изгнания оккупантов из Кремля, 200-летие Бородинской битвы и ряд других важных дат, передает ИТАР-ТАСС. "Поддержка исторических традиций важна и для поддержания нашего стратегического ресурса", - подчеркнул Владимир Чуров.