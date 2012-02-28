Госдума рассмотрела законопроект о прямых выборах губернаторов

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о выборах губернаторов, который ранее инициировал президент России Дмитрий Медведев.

Глава государства выступил с предложением изменить нынешний порядок выборов. В соответствии с документом, высшее должностное лицо субъекта России избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Поправки вносятся в закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", передает Интерфакс.