Гельмут Коль призвал к борьбе за спасение единой Европы

Бывший канцлер ФРГ, Гельмут Коль (ХДС), один из основоположников единой Европы выступает за ее сохранение: «Мы должны использовать кризис как шанс», - заявил Коль немецкой газете «Bild».

По его словам, именно сейчас нужно бороться за спасение и расширение Европы. «Опыт двух мировых войн показал, что единая Европа способна стать гарантом мира и свободы» - пишет Коль.

Дорога к стабильной единой Европе не всегда легка, считает Гельмут Коль, но трудности необходимы и неизбежны, а развитие часто проходит по принципу: «два шага вперед - один шаг назад».

«Давайте не падать духом», - подводит резюме Коль в своем кратком очерке. «У нас есть все основания для оптимизма, потому что Европа может стать еще сильнее и сплоченнее, если мы этого хотим», - отметил он.

Гельмут Коль занимал должность федерального канцлера ФРГ с 1982 по 1998 годы и сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и объединения Германии.