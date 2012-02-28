В России может возродиться партия пенсионеров

В России может снова появиться партия пенсионеров. Возродить ее намерена общественная организация "Российские пенсионеры за справедливость", насчитывающая 64 региональных отделения.

"В среду состоится заседание центрального совета организации", передает Интерфакс. Как ожидается, на заседании 29 февраля будет рассмотрен вопрос о возрождении Российской партии пенсионеров. На данный момент организация насчитывает 64 региональных отделения.