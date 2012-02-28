Врио губернатора Приморья назначен ректор ДВФУ Владимир Миклушевский

Врио губернатора Приморского края сегодня назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский. Президент РФ Дмитрий Медведев принял досрочную отставку губернатора края Сергея Дарькина по собственному желанию.

По словам Тимаковой, Дарькин ушёл, в том числе по состоянию здоровья.

Миклушевский назначен главой региона до утверждения нового губернатора Приморья. Уточним, на очередной губернаторский срок Сергей Дарькин, занимавший этот пост более 10 лет - с июня 2001 года, был утвержден в январе 2010 года.

"АН" сообщали, что нескольким российским губернаторам, чью работу подвергал публичной критике глава правительства Владимир Путин, угрожает отставка уже на этой неделе. В ближайшее время могут быть уволены губернатор Саратовской области Павел Ипатов, глава Приморского края Сергей Дарькин, губернатор Кировской области Никита Белых и глава Пермского края Олег Чиркунов.

Тимакова заявила, что других отставок после увольнения Дарькина, не планируется.