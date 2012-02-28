Дмитрий Медведев уволил губернатора Приморья Сергея Дарькина

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Приморского края Сергея Дарькина по собственному желанию.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова сообщила, что согласно указу Президента, врио губернатора Приморья до вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора, назначен ректор ДВФУ Владимир Миклушевский.

"АН" со ссылкой на "Известия" сегодня сообщали, что нескольким российским губернаторам, чью работу подвергал публичной критике глава правительства Владимир Путин, угрожает отставка уже на этой неделе.

Политик Олег Митволь утверждает, что в отношении Дарькина вопрос решённый. На выборах в Госдуму партия "Единая Россия" набрала в Приморье около 33% голосов — это один из самых низких результатов по стране.