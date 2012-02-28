Башар Асад утвердил новую конституцию Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал проект новой конституции страны. Агентство САНА передало, что конституция вступит в силу после опубликования в официальной сирийской газете "Аль-Джарида ар-расмийя".

За принятие основного документа государства на всенародном референдуме проголосовали более 89% избирателей. Референдум по принятию новой конституции прошел в Сирии в воскресенье, 26 февраля. Несмотря на продолжающиеся в стране беспорядки явка составила около 57%.

"АН" писали, что голосование по проекту новой конституции проводили ют право участвовать 14,6 миллиона человек.

Согласно новому закону, будет разрешена регистрация оппозиционных партий, а также ограничение полномочий президента двумя сроками по семь лет.