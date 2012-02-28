Полтавченко не отдал оппозиции ни Дворцовую площадь, ни Исаакиевскую

Не стоит устраивать митинги ни на Дворцовой, ни на Исаакиевской площади – такое мнение на встрече с представителями партии «Яблоко» высказал вчера Георгий Полтавченко.



По словам губернатора, он не против проведения одиночных пикетов на этих площадках, однако считает, что массовые оппозиционные сходы помешают прогулкам туристов и горожан.



За отсутствием на встрече Григория Явлинского, с которым градоначальник встретится лично, разговор об оппозиционных акциях завел депутат ЗакСа Александр Кобринский: дескать, в отличие от передовых европейцев нам, петербуржцам, путь к административным зданиям заказан заранее.



- Такие места, как Исаакиевская площадь и Смольный, не могут быть закрыты, потому что там находятся органы власти. Петербург является единственным городом Европы, где граждане не могут выйти к зданиям администрации и высказать там недовольство своим правительством, - аргументировал политик в разговоре с "БалтИнфо", отметив, впрочем, что переубедить градоначальника не смог.



Георгий Полтавченко, сославшись на неизбежный при митингах шум, согласился лишь на пикеты – несмотря на это депутаты остались довольны «настроением» беседы, отметив, что в отличие от прошлого губернатора, нынешний прислушивается к стороннему мнению. Не исключено, что подобные встречи скоро станут регулярными, и все спорные вопросы, наконец, станут обсуждать не на улице, а за столом переговоров.