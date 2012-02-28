Голодовщики, противники выборов 4 марта, заявили в полицию о покушении на них

На Ставрополье политическая баталия за власть в городе Лермонтове входит в полукриминальную фазу. Накануне вечером после госпитализации одного из участников голодовки, к протестантам прибыли странные медики.

Накануне, во время планового обследования участников политической голодовки выяснилось, что у самого пожилого протестующего - 75-летнего Михаила Маркуса, присоединившийся к акции в пятницу - опасно снизился уровень сахара в крови, что привести к диабетической коме. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Прошло меньше получаса после отъезда врачей как кто-то позвонил супруге Виктора Капустина и сообщил, что Виктор Семенович "в очень тяжелом состоянии". Капустину - почетному жителю города Лермонтова, ветерану атомной промышленности, депутату трех горсоветов, члену КПРФ - 74 года. Естественно, что жена испугалась за здоровье мужа. Она взволновано позвонила супругу, затем у нее очень сильно подскочило давление. Виктор Капустин беспокоясь о здоровье пожилой подруги жизни впервые за эти дни покинул место голодовки.

Спустя 20-25 минут после ухода Капустина в здание на Гагарина, 19 внезапно нагрянула бригада скорой помощи.

"Медики" сообщили, что прибыли по звонку из "министерства города Пятигорска" (такого ведомства в столице ЮФО неи - редакция "АН") и им необходимо срочно всех осмотреть. Прибывшие установили, что, как минимум четверо из участников акции нуждаются в срочной госпитализацией в связи с опасностью инфаркта, сообщает во вторник городской портал Лермонтова Lerm26.

По их словам, клятва Гиппократа не позволяет им оставлять людей в тяжелом состоянии. И как раз в этот день у них есть возможность отвезти больных в любое медучреждение КМВ.

Когда люди от госпитализации отказались им выдали таблетки. Лермонтовский городской портал утверждает, что если бы протестующие их выпили, им потребовалась бы срочная медицинская помощь.

- Такая настойчивость вызвала у меня недоверие, да и чувствовал я себя явно не на 250 (давление, которое установили медики - ред. "АН"). Поэтому я пошел и померял давление на своем тонометре. Естественно никакого скачка не было, - рассказал Валерий Белоусов.

Когда голодающие потребовали предъявить документы и путевой лист, а так же назвать фамилии и точное название медучреждения, "медики" сразу засобирались. На просьбы остаться, они стали отвечать, что им срочно нужно во двор, они никуда не убегают, им просто нужно позвонить. Голодающие вызвали полицию, среагировала молниеносно и не дала сбежать псевдоврачам.

"Во время опроса они постоянно путались в показаниях, то говорили, что их прислали по звонку из министерства, то вдруг вспоминали, что выехали по звонку какого-то "лермонтовчанина". Якобы тот сообщил, что голодающие оставлены без медицинского присмотра. И это при том, что любой лермонтовчанин знает – медики только планово навещают голодающих трижды в день. Пока шло разбирательство, одна из медработников вдруг заперлась в кабине скорой помощи. Как призналась женщина позже, заперлась она, чтобы уничтожить карты вызова. По ее словам, она их съела", - говорится в сообщении на новостном портале Лермонтова.

Участники голодовки написали заявления в полицию с требованием разобраться что это было. Автомобиль, на котором прибыли медики принадлежит она скорой помощи г. Пятигорска. Осталось узнать кто на нем приезжал и по чьему указанию.

"АН" писали, что за незаконное проникновение в помещение лермонтовской администрации в пятницу на участников голодовки с требованием отменить выборы в горосовет 4 марта наложено административно взыскание.

Напомним, 21 февраля в здании администрации города Лермонтова 14 экс-кандидатов в депутаты горсовета объявили голодовку с требованием отменить назначенные на 4 марта досрочние выборы вмуниципальный "парламент". 22 февраля к ним присоединился экс-глава города. Однако, по заявлению ставропольской прокуратуры участники голодовки тайком ели. 23 февраля после переговоров с властями участники акции покинули здание администрации, чтобы продолжить ее в другом месте. При этом, участники протеста заявляют, что "все заявления прокуратуры о том, что они якобы в тайне от всех что-то там едят - ложь и дешевая провокация".

Жители писали на минувшей неделе письма Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и даже Станиславу Говорухину, но ответа не последовало.

В пятницу к голодовке в Лермонтове присоединился Михаил Маркус, который вечером понедельника попал в реанимацию, а в субботу о голодовке заявили еще двое. Число голодающих сегодня составляет 11 человек.

