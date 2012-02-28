Нескольким российским губернаторам угрожает отставка до выборов президента

Нескольким российским губернаторам, чью работу подвергал публичной критике глава правительства Владимир Путин, угрожает отставка уже на этой неделе.

В ближайшее время могут быть уволены губернатор Саратовской области Павел Ипатов, глава Приморского края Сергей Дарькин, губернатор Кировской области Никита Белых и глава Пермского края Олег Чиркунов, пишет газета "Известия" со ссылкой на собственные источники. Белых и Чиркунов, якобы, уже написали заявления.

Пока документы "лежат в сейфе в администрации президента, и еще не факт, что их подпишут". Никита Белых заявил газете, что ни он, ни Олег Чиркунов заявлений не писали.

Политик Олег Митволь утверждает, что в отношении Дарькина вопрос решённый. На выборах в Госдуму партия "Единая Россия" набрала в Приморье около 33% голосов — это один из самых низких результатов по стране. Ранее главы некоторых областей, в которых ЕР набрала такой же результат, уже были уволены — вологодский губернатор Вячеслав Позгалев и глава Архангельской области Илья Михальчук.