Черный список белорусских чиновников пополнится новыми лицами

Еще 21 чиновник Белоруссии пополнит черный список Европейского союза. Активы этих людей в странах ЕС будут заморожены, а их въезд запрещен. До них в списке уж было более 200 фамилий белорусских чиновников и других лиц, близких к режиму Лукашенко.

Министры иностранных дел стран ЕС, в принципе, согласились расширить акции в отношении правительства Александра Лукашенко. Об этом сегодня сообщили журналистам европейские дипломаты в кулуарах проходящего в Брюсселе заседания Совета ЕС. Постановление по Белоруссии ожидается завтра, 28 февраля.

Среди новых членов черного списка ЕС - двое старших чинов полиции и 12 судей, которые были причастны к подавлению оппозиции и вынесению политически мотивированных приговоров, сообщает «Интерфакс». До них в списке уже было более 200 фамилий белорусских чиновников и других лиц, близких к режиму Лукашенко.







