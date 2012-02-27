Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин противопоставил белые ленточки черно-желтым гвардейским ленточкам, которые являются символом Движения в поддержку армии флота и оборонно-промышленного комплекс, и заявил, что Россия должна вернуть себе грубую физическую силу армии и флота. Специально для «АН» на вопрос «Приветствуете ли вы слова Рогозина о том, что у России должен быть стальной кулак в лайковой перчатке?» отвечают…

Владислав Третьяк, депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, полковник запаса:

«России жалость не к лицу!»

- Конечно, мы должны быть сильными. Силу уважают в любой упаковке. Это было очень заметно в нашей хоккейной истории. Советскую команду боялись, но уважали за ее мощь, а когда она стала слабой, на долю наших хоккеистов осталась только жалость, очень обидная вещь. России жалость не к лицу, она должна быть сильной и в экономике, и в культуре, и в спорте, - во всем! Сильной, но доброй. Как сказал поэт Станислав Куняев, «Добро должно быть с кулаками».

Алексей Арбатов, членкор РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН:

«Эти «стальные кулаки» поставят нас в смешное положение»

- Не являюсь сторонником таких громких и бравурных аллегорий. Эту фразу кто только ни говорил: и Рейган, и еще бог знает кто!.. По-моему, не очень-то умно выступать с подобными заявлениями. Надо делать то, что нужно, и если это будет серьезно, то другие оценят, когда у нас действительно будет эффективная оборонная мощь, не провоцирующая другие страны. Надо меньше кричать и больше реально делать. Например, Китай именно так и поступает, и мы никогда не услышим от него таких вот звонких фраз. Но все уважают Китай и даже испытывают определенное беспокойство по поводу его растущей военной мощи. У нас же часто получается наоборот: громкие фразы, за которыми скрывается недостаточно эффективная военная программа. Например, если мы за прошедшие почти 10 лет сделали 90 межконтинентальных баллистических ракет, то как за последующие 10 лет сможем сделать на несколько порядков больше? А ведь эти обещанные 400 МБР включают в себя и те, которые устанавливаются на подводных лодках, что означает, что под них должны быть построены подлодки. Их запланировано построить восемь штук, но все специалисты сходятся в том, что за 10 лет мы построим от силы четыре... Такие планы вызывают сомнения, и если мы их не выполним, то все эти «стальные кулаки» поставят нас в смешное положение.

Марина Юденич, писатель:

«Это современный стиль»

- Формулировка абсолютно точная по сути, уместная и очень красивая! Как говорится, жаль, что это сказала не я. Россия сейчас старается вернуть репутацию великой державы и активно инкорпорируется в мировое экономическое, политическое и культурное пространство. Мы должны стать именно страной 21-го века и именно со стальным кулаком и в лайковой перчатке. Это современный стиль.

Александр Васильев, телеведущий, историк моды:

«Хочу жить долго»

- Не знаю, кто такой Рогозин. Я хочу жить долго и поэтому не отвечаю на политические вопросы.