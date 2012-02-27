На Украине задержаны боевики, входившие в террористические группы, подконтрольные международному террористу Доку Умарову, которые признались в подготовке покушения на премьер-министра России Владимира Путина. Специально для «АН» на вопрос «Изменилось ли ваше отношение к Путину после того, как вы узнали, что его хотели убить чеченские террористы?» отвечают…

Ахмар Завгаев, почетный гражданин Чеченской республики, депутат Госдумы четвертого и пятого созывов:

«Я ужаснулся!»

- Я ужаснулся, услышав это сообщение! Но наши спецслужбы знают свое дело, и я не сомневаюсь, что они охранят Путина от любых посягательств. Я всегда был ярым сторонником Путина, потому что то он и только он – будущее России, он борется за целостность нашей страны! Поэтому террористов, посягнувших на такую личность, надо уничтожать. Так же уничтожать тех, кто их готовил и тех, кто за ними стоит.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

«Две попытки покушения в месяц»

- Это скорее риторический вопрос. У Путина все в порядке и с рейтингами, и с позициями. Против него сейчас идет жесткая информационная война, но какой смысл в этой ситуации его жалеть? И ничего нет в сообщении о предотвращении покушения на него, потому что, по данным ФСО, на Путина происходят минимум две попытки покушения в месяц. Так что я не вижу ничего удивительного в том, что такая информация сейчас попала в прессу.

Юрий Грымов, режиссер:

«Владимир Владимирович подумал о другом…»

- Нет, не изменилось – ни в лучшую, ни в худшую сторону, ведь эта информация в никуда. Российская власть слишком дистанцирована от народа, поэтому такие страшные сообщения не вызывают волнения, а требуют задуматься. Если мы дошли до края цинизма, то, возможно, это пиар. Вот только надо найти в себе смелость признаться в этом. Если же мы люди еще нормальные, то должны сказать спецслужбам «спасибо, предотвратили преступление». Вопрос - как мы относимся к той информации, которую слышим в последнее время? И как слышит власть свое гражданское общество? Боюсь, что мы друг друга уже давно не слышим. Для нас белые ленточки – это символ честных выборов, а Владимир Владимирович, увидев их, вообще о другом подумал…