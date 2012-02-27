Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что встреча "друзей Сирии" в Тунисе не способствовала налаживанию внутрисирийского диалога. Встреча была односторонней, заявил Лавров.

"Та встреча, которая прошла в Тунисе, она была явно односторонней, там звучали различные голоса, до сих пор нам непонятен статус того документа, который был распространен", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с коллегой из Мьянмы Вунной Маунг Лвином. Такой статус, отметил министр, трактуется разными участниками по-разному, передает Интерфакс. "Но то, что эта встреча не способствовала созданию условий, которые стимулировали бы всех сирийцев перейти к политическому диалогу - у нас такое впечатление сложилось", - сказал глава российского МИДа.