Медведев назначил руководителей управлений МЧС

Президент России Дмитрий Медведев назначил новых руководителей главных управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующим указом глава государства назначил новых руководителей МЧС России по Калмыкии и Рязанской области.



Руководителем Главного управления МЧС России по Калмыкии назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Михайлов. Генерал-майор внутренней службы Олег Никифоров стал начальником Главного управления МЧС России по Рязанской области.