В Свердловской области из рядов партии "Единая Россия" исключили Валентину Исаеву. Глава Нижнего Тагила была исключена из ЕР из-за проблем в регионе: с дорогами и транспортом, низким уровнем строительства, неэффективном расходованием областных средств.

Как сообщил руководитель свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий, Исаеву исключили по итогам расследования комиссии по партийному строительству. В расследовании также участвовало региональное министерство финансов, передает «Интерфакс». «Был сделан вывод, что те претензии, которые предъявляются к партии в Нижнем Тагиле, нужно переадресовать к главе города», - отметил Шептий.