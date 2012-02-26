МИД РФ сомневается в достоверности информации, распространяемой лондонской "Сирийской обсерватории прав человека" о происходящих событиях в САР, заявил официальный представитель ведомства Александр Лукашевич.

"По имеющимся у нас сведениям, в этой "обсерватории" работают всего 2 человека (руководитель и секретарь-переводчик). Возглавляет ее некий Р. Абдурахман, который не имеет не только журналистской или юридической подготовки, но даже и полного среднего образования. При этом сам он в интервью СМИ в ноябре прошлого года сообщил, что постоянно проживает в Лондоне, имеет британское подданство и занимается предпринимательской деятельностью (является владельцем закусочной)", - заявил представитель МИД, сообщает ведомство на своем сайте.

По мнению Лукашевича, достаточно красноречиво свидетельствует о сомнительности "обсерватории" то, что от контактов с российскими дипломатами "лондонскиие правозащитники" уклоняются.

"Думается, что приведенные факты сами по себе позволяют судить о том, насколько достоверна поставляемая этой структурой информация", - резюмировал дипломат.

Напомним, лондонская "Сирийская обсерватория прав человека" регулярно поставляет информацию мировым информагентствам и общественным организациям о количестве убитых и раненых в вооруженном противостоянии правительственных войск САР с бунтарями. В первую очередь - в "повстанческом" городе Хомс.

Сведения об инцидентах правительства Башара Асада "друзья Сирии" воспринимают как ложь априори.