Майкл Макфол призвал Россию оказать давление на Сирию
26 февраля 2012, 12:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев должен незамедлительно связаться с президентом Сирии Башаром Асадом и призвать его к немедленному прекращению огня, завил в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол.
Такая срочность объясняется ситуацией, которая сложилась в городе Хомс. Как объяснил американский посланник в своем микроблоге, этот населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, передает РБК.
Макфолл также отметил, что президент Барак Обама видел картинки из Хомса и назвал их "ужасающими".
Между тем, информация из Хомса по-прежнему приходит противоречивая. Власти Сирии сообщают, что в городе соблюдается перемирие, а боевики, несколько месяцев оказывавшие сопротивление, сдают оружие.
Сами мятежники утверждают, что власти продолжают обстреливать город, убивая в том числе и мирных жителей.
Независимого подтверждения информации из Хомса по-прежнему нет.
"АН" писали, что в воскресенье в Сирии идёт референдум по проекту новой конституции. Вашингтон назвал "бессмысленным шагом" его проведение.
В свою очередь Россия приветствовала его проведение, расценивая референдум как "свидетельство того, что, несмотря на сложную ситуацию безопасности, сирийское руководство выполняет данные народу обещания по осуществлению глубоких политических и социально-экономических преобразований".
Напомним, что власти Сирии заявили накануне, что нулевые итоги конференции в Тунисеврагов Сирии, называющих себя ее "друзьями", свидетельствует о провале заговора против САР и её народа и всего, что было запланировано осуществить Советом ЛАГ и различными международными организациями. Россия и Китай от участия в конференции "Друзья Сирии" отказалась. По мнению Дмитрия Медведева на территории страны в открытую действуют вооружённые группы боевиков, которые к мирному диалогу с властью определенно не готовы.
Глава принимающей пятничную конференцию "Друзья Сирии" страны - президент Туниса Монсеф Марзуки предложил Башару Асаду укрыться в России вместе со всей семьей, и всем им предоставить иммунитет от судебного преследования.
Между тем в Сирии почти год льётся кровь. По данным ООН, за это время в стране погибли около 5 тыс. мирных граждан.
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