Майкл Макфол призвал Россию оказать давление на Сирию

Президент РФ Дмитрий Медведев должен незамедлительно связаться с президентом Сирии Башаром Асадом и призвать его к немедленному прекращению огня, завил в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол.

Такая срочность объясняется ситуацией, которая сложилась в городе Хомс. Как объяснил американский посланник в своем микроблоге, этот населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, передает РБК.

Макфолл также отметил, что президент Барак Обама видел картинки из Хомса и назвал их "ужасающими".

Между тем, информация из Хомса по-прежнему приходит противоречивая. Власти Сирии сообщают, что в городе соблюдается перемирие, а боевики, несколько месяцев оказывавшие сопротивление, сдают оружие.

Сами мятежники утверждают, что власти продолжают обстреливать город, убивая в том числе и мирных жителей.

Независимого подтверждения информации из Хомса по-прежнему нет.

"АН" писали, что в воскресенье в Сирии идёт референдум по проекту новой конституции. Вашингтон назвал "бессмысленным шагом" его проведение.

В свою очередь Россия приветствовала его проведение, расценивая референдум как "свидетельство того, что, несмотря на сложную ситуацию безопасности, сирийское руководство выполняет данные народу обещания по осуществлению глубоких политических и социально-экономических преобразований".

Напомним, что власти Сирии заявили накануне, что нулевые итоги конференции в Тунисеврагов Сирии, называющих себя ее "друзьями", свидетельствует о провале заговора против САР и её народа и всего, что было запланировано осуществить Советом ЛАГ и различными международными организациями. Россия и Китай от участия в конференции "Друзья Сирии" отказалась. По мнению Дмитрия Медведева на территории страны в открытую действуют вооружённые группы боевиков, которые к мирному диалогу с властью определенно не готовы.

Глава принимающей пятничную конференцию "Друзья Сирии" страны - президент Туниса Монсеф Марзуки предложил Башару Асаду укрыться в России вместе со всей семьей, и всем им предоставить иммунитет от судебного преследования.

Между тем в Сирии почти год льётся кровь. По данным ООН, за это время в стране погибли около 5 тыс. мирных граждан.