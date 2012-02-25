Саакашвили: в Грузии даже возможно создать партию сторонников Путина

Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня, выступая перед курсантами военной академии в городе Гори заявил, что в Грузии есть "лакеи Путина и России", однако делать из этого трагедии не нужно.



"Все, кто говорят о необходимости вывода грузинского контингента из Афганистана и при этом называют себя сторонниками НАТО и Евросоюза, на деле являются лакеями Путина и России. Это для нашего народа ясно, как день", - сказал Саакашвили.

По заявлению президента , сегодня Грузия за счет своих западных партнеров имеет как никогда высокий уровень гарантий своей национальной безопасности.

Президент заявил также и о том, что он является гарантом проведения справедливых выборов в парламент.

"Грузия свободная страна, в которой сегодня возможно и создание партии сторонников Путина, несмотря на то, что именно по приказу Путина оккупированы наши земли и сотни тысяч людей стали беженцами. Я считаю, что быть сторонником Путина в Грузии нехорошо, не морально, но это легально и законно, поэтому всем сторонникам Путина у нас предлагаю открыто об этом заявить и не вилять хвостом", - отметил М.Саакашвили, сообщает «Интерфакс».



