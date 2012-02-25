Главой республики Тыва президент РФ предложил переназначить действующего главу

Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва кандидатуру действующего главы республики - Шолбана Кара-оолы, для наделения его полномочиями председателя правительства республики, сообщает пресс-служба Кремля.



Шолбан Кара-оол возглавляет республику с 2007 года, его полномочия истекают в апреле этого года.



Напомним, ранее Дмитрию Медведеву были представлены на рассмотрение три кандидатуры на пост руководителя Тывы, в их числе: Даваа Кан-оол Тимурович - председатель Верховного Хурала республики, Тунёв Виктор Николаевич - глава города Кызыла.